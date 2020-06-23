В чемпионате Турции "Галатасарай" и "Газиантеп" провели матч по сценарию, которому позавидует Голливуд. Поединок 28 тура Суперлиги, который состоялся 21 июня, завершился драматичной ничьей.

Голливудские страсти в Турции

Начало ничего хорошего для "Галатасарая" не предвещало, пишет 24 канал. Уже на 17 минуте "Газиантеп" вышел вперед.

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Но в середине тайма хозяева не только сравняли счет, но вышли вперед. Отличились звездный Фалькао и экс-игрок "Динамо" Беланда.

После перерыва добавило перца в игру удаление футболиста "Галатасарая" Чалика. Но несмотря на это, Фегули на 66 минуте увеличил счет – 3:1.

Драматический камбэк

На 78 минуте гости сократили счет и ситуация для "Галатасарая" стала нервной.

Арбитр компенсировал к основному времени еще 6 минут. И на четвертой минуте арендованный у "Шахтера" нигериец Оларенваджу Кайоде сотворил чудо. Нападающий забил удивительный гол.

Но после длительного просмотра VAR арбитр решил не засчитывать мяч, ведь увидел фол в начале атаки.

Шесть компенсированных минут быстро превратились в 15.

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И здесь с нервами не справился кипер "Галатасарая" Окан Коджук. Он нарушил правила, за что на 101-й минуте получил свободный удар в собственном штрафном.

"Газиантеп" использовал момент на максимум, заработав пенальти. Удар с отметки реализовал Александру Максим и на 105-й вырвал для своей команды ничью – 3:3.

Галатасарай – Газиантеп видеообзор матча