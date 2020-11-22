Голкипера клуба УПЛ госпитализировали прямо во время матча из-за травмы: фото
Голкипер "Миная" Андрей Попович получил повреждение в матче против "Днепра-1" в 10-м туре УПЛ.
На 52 минуте Попович столкнулся в одном из игровых эпизодов с партнером по команде – Миславом Матичем, пишет 24 канал.
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Андрей не смог покинуть поле самостоятельно, а вместо него появился Антон Каниболоцкий. Вероятно, у Поповича серьезная травма, ведь во время поединка голкипера на карете скорой помощи доставили в больницу. Уже там определят степень его повреждения.
Андрей Попович травмировался / Фото: Скриншот
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