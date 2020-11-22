Голкіпера клубу УПЛ госпіталізували прямо під час матчу через травму: фото
-
Голкіпер "Миная" Андрій Попович отримав пошкодження в матчі проти "Дніпра-1" у 10-му турі УПЛ.
На 52 хвилині Попович зіткнувся в одному з ігрових епізодів з партнером по команді – Міславом Матічем, пише 24 канал.
Дивіться також "Минай" вирвав перемогу у "Дніпра-1" завдяки дублю Нурієва: три пенальті та вилучення – відео
Андрій не зміг покинути поле самостійно, а замість нього з'явився Антон Каніболоцький. Ймовірно, у Поповича серйозна травма, адже під час поєдинку голкіпера на кареті швидкої допомоги доправили у лікарню. Вже там визначать ступінь його пошкодження.
Андрій Попович травмувався / Фото: Скріншот
Поділитися новиною
Вибір редакції