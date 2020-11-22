Голкіпер "Миная" Андрій Попович отримав пошкодження в матчі проти "Дніпра-1" у 10-му турі УПЛ.

На 52 хвилині Попович зіткнувся в одному з ігрових епізодів з партнером по команді – Міславом Матічем, пише 24 канал.

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Андрій не зміг покинути поле самостійно, а замість нього з'явився Антон Каніболоцький. Ймовірно, у Поповича серйозна травма, адже під час поєдинку голкіпера на кареті швидкої допомоги доправили у лікарню. Вже там визначать ступінь його пошкодження.



Андрій Попович травмувався / Фото: Скріншот

До слова. Матч завершився перемогою "Миная" над СК "Дніпро-1" з рахунком 3:2. Після 10 турів закарпатці йдуть десятими, дніпряни опускаються на 11 сходинку.