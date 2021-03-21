В субботу, 20 марта, Севилья на выезде сыграла с Вальядолидом в рамках 28 тура Ла Лиги. Гости только благодаря голу вратаря Яссина Буну сыграли вничью.

Спаситель Буну

Первый гол во встрече пришлось ждать до 44-й минуты. Когда гости сами в свои ворота привезли опасность. Главный арбитр встречи сначала не повелся на падение игрока Вальядолида в борьбе с опекуном. Однако через несколько минут таки решил посмотреть повтор момента.

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После помощи VAR судья указал на 11 метров для хозяев. К отметке подошел Орельяна, дождался пока вратарь выберет угол ворот, куда будет бросаться и пробил прямо в центр ворот – 1:0.

Такой счет встречи держался до компенсированного арбитром времени к поединку. Севилья получила шанс на угловой, но сначала он не привел к опастности, оборона соперника надежно сыграла во вратарской. Однако на добивании снова оказались гости. Мяч отлетел на край вратарской в ​​ноги голкипера Севильи Буну, подключившегосяк атаке и в упор расстрелявшего владения соперника – 1:1.

Футболист эмоционально отпраздновал взятие ворот соперника. За снятие футболки судья еще и успел наказать голкипера желтой карточкой.

Для 29-летнего голкипера этот матч стал 35-м в сезоне во всех турнирах. За эти встречи Яссин пропустил 24 гола и в 20 поединках оставлял свои владения на замке.

После мировой Севилья идет 4-й, за 28 туров команда Лопетеги получила 55 очков. Вальядолид продолжает находиться основаняи таблицы – 16 место среди 20 клубов, в их активе 27 пунктов.

Вальядолид – Севилья: видеообзор (гол голкипера Севильи с 1:29)