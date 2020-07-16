Талановитий голкіпер полтавської "Ворскли" Дмитро Різник розповів про продовження кар'єри. Хлопець вдало себе проявив в основному складі команди, тому послугами голкіпера зацікавились декілька клубів із Європи.

Про це розповів голкіпер порталу Meta-ratings.

Читайте також: Голкіпер "Ворскли" Різник розповів про підтримку від "Динамо" після фіналу Кубка України

Зацікавленість із Польщі

У голкіпера контракт із полтавським клубом до 2022 року.

За його словами, він дізнався у інтернеті про зацікавленість польської "Легії".

Він зазначає, що йому хотілось би у майбутньому спробувати свої сили в європейському чемпіонаті та сильному клубі. Але цим питанням буде займатися клуб із Полтави.

Польські скаути спостерігали за гравцем ще на юнацькому чемпіонату світу 2019 року, а зараз цей інтерес вилився в деяку конкретику. Але сума, яку запропонувала "Легія", "Ворсклу" не влаштувала.

Що відомо про 21-річного голкіпера Дмитра Різника