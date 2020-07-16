Голкіпер "Ворскли" Різник розповів, де продовжить кар'єру
Талановитий голкіпер полтавської "Ворскли" Дмитро Різник розповів про продовження кар'єри. Хлопець вдало себе проявив в основному складі команди, тому послугами голкіпера зацікавились декілька клубів із Європи.
Про це розповів голкіпер порталу Meta-ratings.
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Зацікавленість із Польщі
У голкіпера контракт із полтавським клубом до 2022 року.
За його словами, він дізнався у інтернеті про зацікавленість польської "Легії".
Він зазначає, що йому хотілось би у майбутньому спробувати свої сили в європейському чемпіонаті та сильному клубі. Але цим питанням буде займатися клуб із Полтави.
Польські скаути спостерігали за гравцем ще на юнацькому чемпіонату світу 2019 року, а зараз цей інтерес вилився в деяку конкретику. Але сума, яку запропонувала "Легія", "Ворсклу" не влаштувала.
Що відомо про 21-річного голкіпера Дмитра Різника
- Футболом розпочав займатися в складі академії полтавської "Ворскли". У травні 2019 року підписав свій перший контракт із клубом. У складі першої команди "ворсклян" у жовтні цього ж року дебютував у виїзному поєдинку 12 туру проти "Зорі". Дмитро вийшов на поле в стартовому складі та відіграв увесь матч.
- Влітку 2018 року разом з юнацькою збірною України вирушив на чемпіонат Європи серед 19-річних до Фінляндії, де дійшов до півфіналу.
- У 2019 році з командою до 20 років поїхав на молодіжний чемпіонат світу, який відбувався у Польщі, де став чемпіоном світу.