Італійські емоції на полі

Розгром своїм голом на 19-й хвилині розпочав Тео Ернандес. Після цього ще шість результативних пострілів влетіло у володіння 34-річного воротаря Торіно Сальваторе Сірігу.

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Після передостаннього голу у матчі голкіпер не стримав емоцій та образливо звернувся до партнерів по команді.

Що ви взагалі робите? Вам подобається грати як лайно? Я більше цього не винесу,

– закричав Сірігу.

Ці слова не допомогли його одноклубникам, які ще одного разу допустили суперника до власних воріт. У підсумку 0:7 перемога Мілана. Головним героєм поєдинку став Анте Ребич, який оформив хет-трик. Дублями у матчі відзначили Тео та Франк Кессі. Ще по одному разу засмучував стража воріт Брахім Діас.

У цьому сезоні Сірігу зіграв за "биків" 30 поєдинків в усіх турнірах, у яких пропустив 58 голів та 6 матчів зіграв на нуль.

Завдяки перемозі Мілан із 75 очками йде на 3 місці. Однак у другої Аталанти така ж кількість пунктів. Але бергамівці вище у таблиці через кращу різницю голів.

В останніх двох турах "россонері" зіграють проти Кальярі (16 травня) та Аталанти (23 травня). Ця зустріч проти команди Руслана Маліновського розставить усі крапки над "і" у боротьбі за "срібло" Серії А.

Торіно – Мілан відеоогляд