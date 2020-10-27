Матч третьей по силе лиги Румынии запомнился редким моментом, когда гол в свой актив записывает голкипер команды. Вратарь "Хунедоары" Флорин Рац ушел на подачу с углового и метко пробил головой, сравняв счет в матче на последней секунде встречи.

В очередном матче третьей лиги Румынии "Хунедоара" сыграла в результативную ничью с "Металургистулом" 3:3. Поединок запомнился болельщикам драматическими минутами матча, пишет 24 канал.

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Голкипер стал спасителем команды

На 89-минуте футболист "Металургистула" Витинья удачно реализовал 11-метровый удар, который вывел гостей вперед в счете – 2:3.

Казалось, что матч завершится победой гостей, но дальше развернулась настоящая драма в матче. Главный арбитр встречи добавил аж 8 минут к основному времени из-за остановок в матче, которых было немало.

Последний голевой момент во встрече был в исполнении хозяев. Вратарь "Хунедоары" Флорин Рац, который вышел на замену после скандального изъятия другого голкипера, побежал в штрафную соперника, чтобы помочь у ворот гостей и сделал это не зря.

Футболисты хозяев начали свою атаку в центре поля, перевели мяч на фланг, откуда футболист "Хунедоары" выполнил передачу прямо на голову Раца, который удачно оторвался от конкурента и уверенно переиграл голкипера "Металургистула" – 3:3. Такой момент бывает раз в несколько десятков, а может и сотен матчей.

Гол голкипера Флорина Раца смотрите видео