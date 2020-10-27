Матч третьої за силою ліги Румунії запам'ятався рідкісним моментом, коли гол у свій актив записує голкіпер команди. Воротар "Хунедоари" Флорін Рац пішов на подачу з кутового та влучно пробив голою, зрівнявши рахунок у матчі на останній секунді зустрічі.

У черговому матчі третьої ліги Румунії "Хунедоара" зіграла у результативну нічию з "Металургістулом" 3:3. Матч запам'ятався вболівальникам драматичними хвилинами матчу, пише 24 канал.

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Голкіпер став рятівником команди

На 89-хвилині футболіст "Металургістули" Вітінья вдало реалізував 11-метровий удар, який вивів гостей вперед у рахунку – 2:3.

Здавалось, що матч завершиться перемогою гостей, але далі розгорнулась справжня драма у матчі. Головний арбітр зустрічі додав аж 8 хвилин до основного часу через зупинки у матчі, яких було чимало.

Останній гольовий момент у зустрічі був у виконанні господарів. Воротар "Хунедоари" Флорін Рац, який вийшов на заміну після скандального вилучення іншого голкіпера, побіг у штрафний майданчик суперника, щоб допомогти біля воріт гостей та зробив це недаремно.

Футболісти господарів розпочали свою атаку у центрі поля, перевели м'яч на фланг, звідки футболіст "Хунедоари" виконав передачу прямо на голову Раца, який вдало відірвався від конкурента та впевнено переграв голкіпера "Металургістули" – 3:3. Такий момент буває раз на декілька десятків, а може й сотень матчів.

Гол голкіпера Флоріна Раца дивіться відео