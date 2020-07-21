Голкипер "Хельсингборг" Линдегор прибежал на угловой удар на последней минуте встречи, избавился от опекуна и точно пробил в ворота соперника. Он повторил гол, который был забит еще в 1996 году.

В девятом туре чемпионата Швеции "Хельсингборг" встречался с "Фалькенбергом", пишет 24 канал.

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Безумный гол голкипера

Голкипер гостей Линдегор забил феноменальный гол в ворота соперника после подачи с углового на последней минуте основного времени в матче. Он спас для команды ничейный результат – 2:2.

Добавим, что "Хельсингборг" до 81-й минуты уступал в счете – 2:0, но смог сделать классный камбэк.

Вратарь повторил гол вратаря МЮ Петер Шмейхель, который забил волгоградскому "Ротору" еще в 1996 году.

Датский голкипер выступает за шведский клуб с 2019 года. Ранее игрок выступал в составе МЮ.

После ничьей команда спасителя находится в основании таблицы на 14 месте с 7 пунктами.

Обзор матча и гол Линдегора смотрите видео:

Результативный удар легенды МЮ Шмайхеля: