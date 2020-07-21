Голкіпер "Хельсингборгу" Андерс Ліндегор прибіг на кутовий удар на останній хвилині зустрічі, звільнився від опікуна та точно пробив у ворота суперника. Він повторив гол, який був забитий ще у 1996 році.

У дев'ятому турі чемпіонату Швеції "Хельсингборг" зустрічався із "Фалькенбергом", пише 24 канал.

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Шалений гол голкіпера

Голкіпер гостей Андерс Ліндегор забив феноменальний гол у ворота суперника після подачі з кутового на останній хвилині основного часу у матчі. Він врятував для команди нічийний результат – 2:2.

Додамо, що "Хельсингборг" до 81-ї хвилини поступався у рахунку – 2:0, але зміг зробити класний камбек.

Воротар повторив гол воротаря МЮ Петера Шмейхеля, який забив волгоградському "Ротору" ще у 1996 році.

Данський голкіпер виступає за швецький клуб із 2019 року. Раніше гравець виступав у складі МЮ.

Після нічиї команда рятівника знаходиться у підвалинах таблиці на 14 місці із 7 пунктами.

Огляд матчу та гол Ліндегора дивіться відео:

Результативний удар легенди МЮ Шмайхеля: