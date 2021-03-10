Гра 19-річного голкіпера Шахтаря Анатолія Трубіна знову привернула до себе увагу футбольних експертів. Цього разу футболіст потрапив у рейтинг гравців 2001 року народження, які провели найбільшу кількість матчів за свої клуби з січня 2020 року.

Цікавий рейтинг Міжнародний центр спортивних досліджень CIES Football Observatory опублікував оновлений рейтинг. У першій десятці найкращих футболістів опинився й український голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін. Цікаво Шахтар хоче перехопити футболіста, яким цікавляться Ювентус і Челсі Розташувався 19-річний гравець на 8 місці. Йому вдалось випередити півзахисників Ліверпуля Кертіса Джонса та Мішеля Олісе з Редінга. Очолив рейтинг лівий півзахисник англійського Арсенала Букайо Сака, відразу за його спиною перебуває правий півзахисник МЮ Мейсон Грінвуд. Трійку лідерів замкнув Бенуа Бадіашіле Мукінаї з французького Монако. У цей список також увійшли по одному гравцю АЗ Алкмара (Нідерланди), Бешикташа (Туреччина), Брюгге (Бельгія) та Дербі Каунті (Англія). У цьому сезоні Трубін захищав володіння "гірників" у 19 матчах у всіх турнірах, у яких пропустив 16 голів та ще 10 поєдинків відстояв на нуль. Most experienced - born players worldwide? @BukayoSaka87 & @masongreenwood at the top ️ Four players eligible for in the top Full data in last @CIES_Football Weekly Post ️ https://t.co/1ujiaQ7K3b pic.twitter.com/putLwSMJmW — CIES Football Obs (@CIES_Football) March 9, 2021