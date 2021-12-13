Голкипер сборной Украины неожиданно перенес операцию

13 декабря 2021 , 19:52
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Инстаграм Андрея Пятова

В субботу, 11 декабря, Шахтер провел свой последний матч этого календарного года. Вратарь донецкого клуба Андрей Пятов сразу после этого перенес плановую операцию на руке.

Сразу после операции Пятов с больничной койки обратился к своим фанатам.

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"Отпуск начался не с моря... Сразу успокою всех, кто испугался. Все хорошо. Плановая операция", – написал Пятов в соцсетях и показал фото прооперированной руки.


Андрей Пятов перенес операцию / Скриншоты из инстаграма вратаря

Что известно о сезоне Пятова

  • В этом сезоне Пятов провел 12 матчей за Шахтер во всех турнирах. В последний раз он появлялся на поле в поединке против Шерифа в Лиге чемпионов, но был заменен на 86-й минуте.
  • Шахтер неудачно выступил в Лиге чемпионов, где занял последнее место в группе и остался без еврокубковой весны. Но донецкая команда завершила первую часть чемпионата Украины на первом месте, опережая Динамо на два очка.
Автор: Юрій Семенюк