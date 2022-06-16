Голкипер сборной Украины Бущан вторично женился: яркие фото со свадебной церемонии
Вратарь Динамо и сборной Украины Георгий Бущан официально выбыл из рядов холостяков. 28-летний футболист женился на своей избраннице, по имени Виктория.
Тайная свадьба
На своей странице в инстаграмме голкипер не спешит делиться радостным известием с поклонниками. О его свадьбе стало известно с фото в соцсетях, опубликовавших друзья пары.
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О новой жене Бущана тоже немного информации. Девушку зовут Виктория, она училась на журналиста, а в отношениях с голкипером национальной команды уже несколько лет.
Свадьба состоялась в Украине, на росписи присутствовали близкие и друзья пары. Невеста была в свадебном платье, тогда как спортсмен выбрал обыденную одежду.
У игрока Динамо есть дочь Юлия от первого брака. Впервые Георгий женился на 19 лет. Бывшая жена спортсмена – артистка балета, прима-балерина Кристина Шишпор.
Бущан со своей женой Викторией / Фото с инстаграмма xbuschanx
Молодожены разделили праздник с самыми родными / Фото с инстаграмма xbuschanx
Бущан женился второй раз / Фото с инстаграмма alina_dorotiuk
Почему Бущан пропустил июньские матчи Лиги наций-2022/2023
- Главный голкипер "сине-желтых" не сыграл ни в одном июньском матче лиги наций-2022/2023. Бущан травмировался в отборочном поединке в ЧМ-2022 против Уэльса.
- Георгий отыграл 90 минут против валлийцев, в одном из эпизодов получил травму и вынужден был попросить помощь врачей.
- По словам главного тренера сборной Украины Александра Петракова, Бущан подвернул голеностоп.