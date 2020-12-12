Украинский легионер Пафоса Артур Рудько показывает уверенную игру в рамке кипрского клуба: в течение долгого времени не дает сопернику отличиться в его воротах.

Как бы соперники не старались отличиться в воротах Пафоса, но голкипер Артур Рудько держит собственные владения на замке. Уже в течение 626 минут соперники не могут забить в ворота украинского вратаря, сообщает пресс-служба клуба.

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Серия без пропущенных голов

Это 6 матчей без пропущенных голов. Два месяца назад Рудько дал старт этой серии. 6 декабря футболисты Эрмиса однажды смогли прошить сетку ворот, завершив встречу ничьей – 1:1.

В этом сезоне суммарно Рудько провел на ноль 7 поединков из 13, пропустив только 9 голов. Украинец выступает за клуб с Кипра с 2019 года.

Подчеркнем, что Пафос возглавляет украинский наставник Дмитрий Михайленко. Сейчас клуб занимает 6 место, в их активе 20 очков.