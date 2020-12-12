Український легіонер Пафоса Артур Рудько показує впевнену гру у рамці кіпрського клубу. Все протягом довгого часу не дає супернику відзначитись у його воротах.

Якби суперники не старались відзначитись у воротах Пафоса, але голкіпер Артур Рудько тримає власні володіння на замку. Вже протягом 626 хвилин суперники не можуть забити у ворота українського воротаря, повідомляє пресслужба клубу.

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Серія без пропущених голів

Це 6 матчів без пропущених голів. Два місяці тому Рудько дав старт цій серії. 6 грудня футболісти Ерміса одного разу змогли прошити сітку воріт, завершивши зустрічі нічиєю – 1:1.

У цьому сезоні сумарно Рудько провів на нуль 7 поєдинків з 13, пропустивши лише 9 голів. Українець виступає за клуб з Кіпру з 2019 року.

Наголосимо, що Пафос очолює український наставник Дмитро Михайленко. Зараз клуб посідає 6 місце, у їх активі 20 очок.