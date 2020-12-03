Голкіпер Манчестер Юнайтед Давід де Хеа захищав володіння команди у матчі 5-го туру групи Ліги чемпіонів проти ПСЖ. Іспанець перевершив легенду клубу Едвіна ван дер Сара у рейтингу за кількістю поєдинків.

Іспанський голкіпер МЮ Давід де Хеа тричі виймав м'яч з власних володінь у матчі проти ПСЖ. Цей поєдинок для воротаря став 58 за клуб у єврокубках, повідомляє Opta.

Як відбувся матч Дубль Неймара приніс перемогу ПСЖ у матчі проти Манчестер Юнайтед: відео

Побив рекорд легенди

Такий результат дозволив йому перестрибнути кількість матчів легенди клубу Едвіна ван дер Сара, у якого в кар'єрі було 57-м зустрічей.

Трійку лідерів замикає Петер Шмейхель – 43 матчі.

Із 58 ігор де Хеа провів 46 матчів у Лізі чемпіонів, 11 – Лізі Європи та ще один поєдинок у Суперкубку УЄФА.

У 2011 році голкіпер приєднався до МЮ. Відразу завоював місце у рамці воріт "червоних дияволів". Здобув низку трофеїв та став переможцем Ліги Європи у сезоні-2016/17.

Матч Манчестер Юнайтед – ПСЖ завершився впевненою перемогою парижан 1:3. Результативними ударами у ворота голкіпера збірної Іспанії відзначились Маркіньйос та дубль у активі Неймара. Єдиний гол у складі МЮ забив Рашфорд. Додамо, що із 70-ї хвилини англійці грали у меншості. Фред отримав другу жовту картку, яка автоматично перетворилась у вилучення.