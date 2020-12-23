Український голкіпер Андрій Лунін тепер не лише показує чудові сейви у рамці воріт, а ще й бомбардирські навички. Схоже, українець всіма можливими методами намагається звернути на себе увагу тренерського штабу Реала.

Офіційна сторінка мадридського Реала у інстаграмі опублікувала відео на якому видно, як воротар збірної України Андрій Лунін холоднокровно реалізовує свої удари у ворота. Таке відео вразило фанатів з усього світу, пише 24 канал.

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Ефектна техніка Луніна

Лунін ефектно закрутив м'яч з мінусового кута прямо у сітку воріт. Такому удару позаздрять світові зірки футболу. Тим паче, що таку техніку демонструє страж воріт.

Цікаво, чи зверне уваг головний наставник команди Зінедін Зідан на таку майстерність українського голкіпера. Лунін вже третій сезон у складі "вершкових", але так і не зіграв жодного офіційного поєдинку.

У 2018 році після трансферу у Мадрид на Андрія чекало декілька оренд, остання у Ов'єдо виявилась найбільш вдала. Хороша гра у рамці воріт дозволила українцю повернутись у розташування "Королівського клубу". Незмінне місце у володіннях "вершкових" займає бельгієць Тібо Куртуа. У цьому сезоні Лунін постійно потрапляє в заявку команди, але постійно залишається на лавці для запасних.