Український голкіпер Андрій Лунін несподівано може зайняти місце у рамці воріт "Реала". Українець буде основним воротарем, якщо нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе перейде до "вершкових".

Гравець збірної Франції Кіліан Мбаппе далі залишається головною трансферною ціллю мадридського "Реала". Такий трансфер буде лише на руку українському легіонеру Андрію Луніну, повідомляє Soccer.ru.

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Шанс для Луніна

Француз не збирається підписувати нову угоду з ПСЖ та має намір по закінченню контракту покинути Париж. Боси французів не хочуть відпускати лідера команди безкоштовно, тому налаштовані продати футболіста вже у літнє трансферне вікно наступного року. А головним претендентом на форварда залишається мадридський гранд.

Контракт Мбаппе з ПСЖ закінчується влітку 2022 року. Боси хочуть виручити за перехід Мбаппе у інший клуб близько 250 мільйонів євро. Але не лише таку суму може заробити французький клуб. В угоду щодо трансферу Мбаппе має бути включений і голкіпер "Реала" Тібо Куртуа, який повинен стати частиною трансферу Мбаппе у мадридський клуб.

Наставник "вершкових" Зінедін Зідан повернув Луніна з оренди з "Ов'єдо", але заявив, що українець розглядається як резервний голкіпер. Протягом сезону у рамці стоятиме його бельгійський напарник по команді Тібо Куртуа. Який поповнив розташування два роки тому.

Андрій Лунін в "Реалі"