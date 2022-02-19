Голкипер Ливерпуля отметился голевой передачей из собственной штрафной: видео гола

Ливерпуль в 26 туре одержал уверенную победу над Норвичем (3:1). Во втором взятии ворот гостей участие принял голкипер "мерсисайдцев" Бекер Алиссон.

Редкий голевой пас вратаря

Все голы в матче были забиты во второй 45-минутке. Но этих шедевров стоило так долго ждать. Первыми нули на табло размочили гости. 16 минут понадобилось хозяевам, чтобы сравнять счет, сообщает 24 канал.

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Красивым голом через себя в падении отметился Садио Мане.

Уже через три минуты Ливерпуль вышел вперед. Непосредственное участие в этом голе принял голкипер "мерсисайдцев" Бекер Алиссон. Вратарь хозяев выбил очень далеко от ворот, мяч перед штрафной подхватил Салах, красиво обыграл соперников и пробил мимо голкипера Норвича.

. В сезоне-2021/2022 Алиссон провел 31 матч, в которых пропустил 24 гола и 16 поединков сыграл на ноль. Бекер занимает место в рамке ворот Ливерпуля с 2018 года.

Алиссон отметился голевым ассистом на Салаха.

Еще один мяч в составе хозяев забил Луис Диас, который поставил яркую точку в поединке. В итоге – 3:1 убедительная победа Ливерпуля.

Эта победа позволила команде Юргена Клоппа сократить отставание от лидера, которым является Манчестер Сити. "Горожане" потеряли очки в домашней игре против Тоттенхэма, проиграв "шпорам" (2:3).

Теперь отрыв "мерсисайдцев" от первого места составляет 6 очков.

Видеообзор матча Ливерпуль – Норвич (ассист Алиссона с 2:07)