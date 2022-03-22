Ужасная авария

25-летний голкипер не смог разъехаться с другой машиной в Камеруне. Информацию об аварии с участием голкипера Аякса сообщил журналист Нуху Адамс на своей странице в твиттере, добавив фото из ужасного происшествия.

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Оба автомобиля были сильно разбиты, особенно передние их части. К счастью, Онана всерьез не пострадал. Поэтому Андре сможет встать в рамку ворот камерунской сборной в стыковых поединках отбора на чемпионат мира-2022.

Первый поединок "Камерун" сыграет 25 марта. А уже 29-го состоится ответный матч.

Напомним, что 12 марта в аварию попал бывший игрок Динамо Александр Яковенко. Вместе с семьей экс-футболист убегал от войны, которую в Украине начала Россия. ДТП произошло в Турции.



Онана попала в ДТП / Фото с твиттера Nuhu Adams

Что известно об Андре Онане