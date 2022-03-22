Ужасная авария
25-летний голкипер не смог разъехаться с другой машиной в Камеруне. Информацию об аварии с участием голкипера Аякса сообщил журналист Нуху Адамс на своей странице в твиттере, добавив фото из ужасного происшествия.
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Оба автомобиля были сильно разбиты, особенно передние их части. К счастью, Онана всерьез не пострадал. Поэтому Андре сможет встать в рамку ворот камерунской сборной в стыковых поединках отбора на чемпионат мира-2022.
Первый поединок "Камерун" сыграет 25 марта. А уже 29-го состоится ответный матч.
Напомним, что 12 марта в аварию попал бывший игрок Динамо Александр Яковенко. Вместе с семьей экс-футболист убегал от войны, которую в Украине начала Россия. ДТП произошло в Турции.
Онана попала в ДТП / Фото с твиттера Nuhu Adams
Что известно об Андре Онане
- 25-летний камерунский голкипер нидерландского Аякса.
- До 2015 года выступал в Академии Барселоны.
- В сезоне 2021/2022 сыграл 8 матчей, в которых пропустил 10 голов и дважды удержал ворота на замке.
- По данным Transfermarkt, его трансферная цена на рынке составляет 15 миллионов евро.