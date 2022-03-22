Жахлива аварія

25-річний голкіпер не зміг роз'їхатись з іншою автівкою у Камеруні. Інформацію про аварію за участі голкіпера Аякса повідомив журналіст Нуху Адамс на своїй сторінці у твітері, додавши фото з жахливої події.

До теми Колишній гравець Динамо Яковенко потрапив у ДТП: фото з місця аварії

Обидва автомобілі були сильно розбиті, особливо передні їх частини. На щастя, Онана серйозно не постраждав. Тому Андре зможе стати у рамку воріт камерунської збірної у стикових поєдинках відбору на чемпіонат світу-2022.

Перший поєдинок Камерун зіграє 25 березня. А вже 29-го відбудеться матч-відповідь.

Нагадємо, що 12 березня в аварію потрапив колишній гравець Динамо Олександр Яковенко. Разом із сім'єю ексфутболіст втікав від війни, яку в Україні розпочала Росія. ДТП сталась у Туреччині.



Онана потрапив у ДТП / Фото з твітера Nuhu Adams

Що відомо про Андре Онану