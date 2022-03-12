Серьезное ДТП с участием бывшего динамовца
Бывший динамовец вместе с семьей выехал за пределы Украины, где с 24 февраля идет война против России. Александр Яковенко 12 марта попал в ДТП. К счастью, обошлось без жертв, но есть пострадавшие.
Стоит прочесть 16-летний футболист Евдоченко и его мама погибли от пуль российских оккупантов
Авария произошла на части трассы Стамбул – Измир, расположенной в турецкой провинции Маниса. В белый Range Rover футболист с киевскими номерами врезался другой автомобиль с местными гражданами.
Яковенко попал в ДТП / Фото Haberler
Водитель другого автомобиля, столкнувшегося с машиной Яковенко, не справился с управлением. После чего автомобиль от удара улетел на обочину и опрокинулся. В салоне было четыре человека, которые были немедленно отправлены в ближайшую больницу. Водитель, потерявший управление, в критическом состоянии.
Александр Яковенко попал в ДТП в Турции / Фото Haberler
С Яковенко все хорошо, как и с отцом, матерью и женой, которые тоже находились в машине. От столкновения больше всего в автомобиле Александра пострадало правое заднее колесо, которое полностью выгнулось. Что касается другой машины, то там полностью размозжен перед машины.
ДТП с участием бывшего динамовца / Фото Haberler
ДТП в Турции / Фото Haberler
Что известно о карьере Александра Яковенко
- Почти всю свою сознательную футбольную карьеру Яковенко провел в Бельгии. Поэтому неудивительно, почему у игрока есть бельгийский паспорт.
- Также поиграл в родной Украине, Италии и Нидерландах.
- За свою карьеру провел 233 матча, в которых забил 36 мячей и совершил 43 ассиста.
- В январе 2018 повесил бутсы на гвоздь.
- Напомним, что Александр – сын бывшего тренера молодежной сборной Украины Павла Яковенко.