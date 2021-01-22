У рамках матчу 19 туру Ла Ліги зустрілись Ейбар та лідер сезону Атлетіко. За господарів єдиним голом відзначився голкіпер Марко Дмітрович.

Фаворитом цього протистояння був Атлетіко, який одноосібно очолює таблиці Ла Ліги. Але першими у зустрічі забили господарі та зробили це досить таки незвично, пише 24 канал.

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Гол воротаря

Вже на 12-й хвилині вболівальники змогли побачити воротарську дуель. Врсалько грубо атакував суперника у власному штрафному – пенальті. Зазвичай до позначки підходять гравці атакувальної лінії, а тут Ейбар вирішив поекспериментувати. Воротар Марко Дмітрович прибіг з власних володінь для пробиття 11-метрового удару.

Схоже, таке рішення дещо спантеличило голкіпера Атлетіко. Дмітрович холоднокровно розвів м'яч та воротаря суперника у різні кути воріт – 1:0. Дмітровіч став лише 7-м воротарем в історії Ла Ліги, якому вдалось відзначитись забитим м'ячем.

Щоправда, цей гол не приніс Ейбару перемогу. Атлетіко двічі відзначалось у володіннях автора першого забитого голу у зустрічі. А робив це нападник Луїс Суарес. Ще до перерви після катастрофічної помилки суперника м'яч отримав уругваєць, який з близької відстані закотив його в сітку – 1:1. Здавалось, що зустріч завершиться нічиєю, але Суарес на 89-й хвилині у стилі Антоніна Паненки забив пенальті – 1:2.

Після перемоги Атлетіко продовжує бути лідером в Іспанії – 44 очки. Ейбар із 19 пунктами йде 15-м.

Ейбар – Атлетіко відеоогляд (гол голкіпера з 0:09)