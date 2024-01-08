7 января 2024 года Руслан Нещерет поделился фотографиями из счастливых событий в его жизни и жизни их пары, которая создаст новую украинскую семью. Интересно, что футболист сообщил об признании с опозданием.
Вот так "Как таких земля носит": эксигрец сборной Украины прокомментировал скандал с семьей Гринкевичей
Услышал желанное "да" от любимой
Ведь под фото обручальные кольца на фоне фразы "Will you marry me?" ("Выдешь за меня замуж?") написала дата 17 декабря 2023 года. Пара решила скрыть свое радостное событие, отметив, что любовь всегда актуальна.
17.12.2023. Любовь всегда актуальна,
– подписал коротко голкипер.
Нещерет сделал предложение любимой / Фото с инстаграмма вратаря
Нещерет услышал "да" от любимой / Фото с инстаграмма футболиста
Одним из первых, кто поздравил Нещерета и его возлюбленную в комментариях под публикацией, стал его бывший одноклубник по киевскому Динамо Илья Забарный. Также с праздником пара поздравили другие футболисты – игрок ровенского Вереса Андрей Близниченко и защитник киевского Динамо Максим Дячук.
Главное о футбольной карьере Руслана Нещерета
- Воспитанник киевского клуба, с августа 2020-го выступающий за первую команду Динамо.
- С этого момента провел в бело-синей футболке 29 матчей – 8 "сухих" и пропустил 34 гола.
- В текущем сезоне-2023/2024 Нещерет трижды защищал владения киевлян, у которых 6 раз вынимал мяч из сетки ворот. Не отыграл ни одной встречи на ноль.
- Контракт голкипера со столичным грандом рассчитан до конца 2027 года.
- Имеет за своей спиной 16 поединков за сборную Украины U-21. Также поиграл за U-16, U-17.
- Извлек из Динамо три трофея, а также стал бронзовым призером молодежного Евро-2023 в составе сборной Украины U-21.