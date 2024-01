7 січня 2024 року Руслан Нещерет поділився світлинами зі щасливої подій у його житті та житті їх пари, яка створить нову українську родину. Цікаво, що футболіст повідомив про освідчення із запізненням.

Оце так "Як таких земля носить": ексгравець збірної України прокоментував скандал із родиною Гринкевичів

Почув омріяне "так" від коханої

Адже під фото обручки на фоні фрази "Will you marry me?" ("Вийдеш за мене заміж?") написала дата 17 грудня 2023 року. Пара вирішила дещо приховати свою радісну подію, зазначивши, що кохання завжди на часі.

17.12.2023. Кохання завжди на часі,

– підписав коротко голкіпер.



Нещерет зробив пропозицію коханій / Фото з інстаграму воротаря



Нещерет почув "так" від коханої / Фото з інстаграму футболіста

Одним із перших, хто привітав Нещерета та його кохану у коментарях під публікацією, став його колишній одноклубник по київському Динамо Ілля Забарний. Також зі святом пару привітали інші футболісти – гравець рівненського Вереса Андрій Блізніченко та захисник київського Динамо Максим Дячук.

Головне про футбольну кар'єру Руслана Нещерета