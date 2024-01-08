Компании его семьи выиграли тендеры на общую сумму 3.2 миллиарда гривен. Предпринимателя подозревают в хищении около половины этой суммы, которая касалась поставок одежды для военных.

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Реакция Кравца на скандал с семьей Гринкевичей

После этого в сети выплыло много фактов, подтверждающих, что члены семьи совершили немало дорогих покупок в 2023 году, уже после заключенных договоров с Минобороны, не совпадающих с их официальными доходами. Если вина будет доказана, то Игорю Гринкевичу грозит лишение свободы до 8 лет.

Бывший форвард сборной Украины и Динамо, а ныне советник президента "бело-синих" по развитию детско-юношеского футбола Артем Кравец отреагировал на скандал вокруг семьи Гринкевичей. Он выразил возмущение позорной ситуации.

Наживаться на смертях украинцев… Вот за это сражается вся Украина. Как таких земля носит?

– написал Кравец.

Интересно. Одна из членов семьи Ольга Гринкевич – совладелица одной из компаний ООО "Трейд лайнс ритейл", с которой в декабре 2023 года Минобороны подписало договор на поставку продовольствия на 470 миллионов гривен. Она является женой украинского футболиста Шахтера Марьяна Шведа. У пары есть общий ребенок. Правда, из соцсетей обоих исчезли все общие фотографии, что намекает на возможный разрыв в отношениях.