Голкипер "Динамо" Денис Бойко принял участие в проекте "Исполни мечту". Футболист увиделся с юным фанатом, который мечтал встретиться с 32-летним вратарем киевлян.

9-летний фанат футболиста Александр Смитюх мечтал встретиться с Денисом Бойко и сыграть с ним на одном поле. Парень, который болеет гипофизарным нанизмом, когда в организме не хватает гормона роста, с 5-ти лет занимается футболом, сообщила пресс-служба "Динамо".

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Трогательный поступок голкипера "Динамо"

Любимый клуб Саши – "Динамо", поэтому не удивительно, почему именно с футболистом киевлян хотел встретиться юный болельщик. Ему организовали встречу с голкипером, где Денис подарил фанату свою игровую футболку и провел экскурсию по базе киевлян. Они пообщались и сыграли в футбол.

Что такое гипофизарный нанизм? Нейроэндокринное заболевание, обусловленное недостаточностью передней доли гипофиза. Характеризуется задержкой роста и физического развития.

Также компанию им составил защитник киевского клуба Виталий Миколенко. Мальчик стеснялся быть в компании любимого футболиста, но Бойко заявил, что они с Виталиком такие же обычные парни как он.

Денис пожелал Сашке вырасти в хорошего профессионального футболиста, но добавил, что для этого нужно очень много работать.

Больше о проекте "Исполни мечту"

Проект "Исполни мечту" стартовал 29 апреля 2016 года, во Всемирный день желаний. Его реализуют 1 + 1 медиа и ТСН совместно с благотворительным фондом "Ты не один" и ВБФ "Крона".

За время существования проекта осуществлены сотни грандиозных мечтаний маленьких пациентов больниц. Ведь такие дети должны видеть не только боль медицинских процедур и слезы близких, но и мир наполненный добром и улыбками.

Проект помогает ощутить настоящее счастье тем, кто больше всего в этом нуждается. Сотни осуществленных мечтаний уже в активе проекта. Куратор проекта: телеведущие Лидия Таран и Александра Лобода. Волонтер – Неля Шовкопляс.

Бойко осуществил мечту 9-летнего фаната смотрите видео