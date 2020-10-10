Голкіпер "Динамо" Денис Бойко взяв участь у проєкті "Здійсни мрію". Футболіст побачився з юним фанатом, який мріяв зустрітись з 32-річним воротарем киян.

9-річний фанат футболіста Олександр Смітюх мріяв зустрітись з Денисом Бойком та зіграти з ним на одному полі. Хлопець, який хворіє на гіпофізарний нанізм, коли в організмі не вистачає гормону росту, з 5-ти років займається футболом, повідомила пресслужба "Динамо".

Читайте також: Мрії збуваються: ексклюзив із засновницею Академії художньої гімнастики Анною Різатдіновою

Зворушливий вчинок голкіпера "Динамо"

Улюблений клуб Сашка – "Динамо", тому не дивно, чому саме з футболістом киян хотів зустрітись юний вболівальник. Йому організували зустріч з голкіпером, де Денис подарував фанату свою ігрову футболку та провів екскурсію базою киян. Вони поспілкувались та зіграли у футбол.

Що таке гіпофізарний нанізм? Нейроендокринне захворювання, зумовлене недостатністю передньої частки гіпофіза. Характеризується затримкою росту та фізичного розвитку.

Також компанію їм склав захисник київського клубу Віталій Миколенко. Хлопчик соромився бути у компанії улюбленого футболіста, але Бойко заявив, що вони з Віталіком такі самі звичайні хлопці як він.

Денис побажав Сашку вирости у гарного професійного футболіста, але додав, що для цього потрібно дуже багато працювати.

Більше про проєкт "Здійсни мрію"

Проєкт "Здійсни мрію" стартував 29 квітня 2016 року, у Всесвітній день бажань. Його реалізують 1+1 медіа і ТСН спільно з благодійним фондом "Ти не один" та ВБФ "Крона".

За час існування проєкту здійснено сотні грандіозних мрій маленьких пацієнтів лікарень. Адже такі діти мають бачити не тільки біль медичних процедур і сльози близьких, а й світ, наповнений добром та усмішками.

Проєкт допомагає відчути справжнє щастя тим, хто найбільше цього потребує. Сотні здійснених мрій вже у активі проєкту. Кураторки проєкту: телеведучі Лідія Таран і Олександра Лобода. Волонтер – Неля Шовкопляс.

Бойко здійснив мрію 9-річного фаната дивіться відео