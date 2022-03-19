Левин: Мы видим, как тяжело сейчас нашему Чернигову

Владимир Левин сразу объяснил ситуацию, сложившуюся после критики от Игоря Литовки. Президент Десны рассказал, что после окончания собрания команда вернулась в Украину, но не в полном составе.

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В Турции осталось три футболиста, которые по тем или иным причинам не захотели ехать домой в Украину. По словам Левина, среди этого списка есть имя Литовки.

Президент черниговского клуба заверил, что руководство команды не собиралось оплачивать проживание игроков за границей, ведь эти деньги нужны тем, кто в Украине и помогает в борьбе против рашистов.

Платить за проживание игроков, оставшихся за границей, мы не собирались. Нам близка позиция вернувшихся в Украину и пытающихся помочь в войне с российским оккупантом. К примеру, главный тренер Десны Александр Рябоконь находится в Киеве. Женя Селин активно помогает. Он родом из Новоайдара, кстати. Дима, наш врач, волонтерит. И таких у нас много,

– сказал президент Десны.

Левин отметил, что уважает Игоря Литовку, но в этой ситуации другое решение было бы неправильным. Во время войны нужно помогать родному Чернигову и его жителям, страдающим враждебными шарами.

"Игоря мы уважаем, и понимаем именно его историю, но в этой ситуации считаем, что решение было правильным. Мы видим, как тяжело сейчас нашему Чернигову. И мы должны спасти как наш город, так и нашу Украину", – ответил Левин.

Чернигов стал одним из эпицентров войны в Украине. Домашняя арена Десны разрушена после авиаударов русской орды.

Что такого сказал Литовка

Голкипер команды пожаловался на руководство клуба, которое сказало игрокам самостоятельно оплачивать отель. Вторым вариантом для футболистов было переезжать в другую страну за свой счет.

Игорь Литовка остался удивлен безразличием Десны к футболистам. Сложными путями вратарь добрался до Варшавы, куда позже приехала его семья.

Отметим, что Литовка выступает за черниговский клуб с 2018 года. В сезоне-2021/2022 успел провести 13 матчей, в которых пропустил 21 гол и выдал 4 поединка на ноль.