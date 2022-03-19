Левін: Ми бачимо, як важко зараз нашому Чернігову

Володимир Левін одразу пояснив ситуацію, яка склалась після критики від Ігоря Литовки. Президент Десни розповів, що після закінчення зборів команда повернулась в Україну, але не у повному складі.

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У Туреччині залишилось три футболісти, які з тих чи інших причин не захотіли їхати додому в Україну. За словами Левіна, серед цього списку є ім'я Литовки.

Президент чернігівського клубу запевнив, що керівництво команди не збиралось оплачувати проживання гравців за кордоном, адже ці гроші більш потрібні тим, хто в Україні та допомагає у боротьбі проти рашистів.

Платити за проживання гравців, які залишилися за кордоном, ми не збиралися. Нам близька позиція тих, хто повернувся до України та намагається допомогти у війні з російським окупантом. Наприклад, головний тренер Десни Олександр Рябоконь перебуває у Києві. Женя Селін активно допомагає. Він сам родом із Новоайдара, до речі. Діма, наш лікар, волонтерить. І таких у нас багато,

– сказав президент Десни.

Левін зауважив, що поважає Ігоря Литовку, але у цій ситуації інше рішенням було б неправильним. Під час війни потрібно допомагати рідному Чернігову та його жителям, які потерпають від ворожих куль.

"Ігоря ми поважаємо, і розуміємо саме його історію, але у цій ситуації вважаємо, що рішення було правильним. Ми бачимо, як важко зараз нашому Чернігову. І ми маємо врятувати як наше місто, так і нашу Україну", – відповів Левін.

Чернігів став одним із епіцентрів війни в Україні. Домашня арена Десни зруйнована після авіаударів російської орди.

Що такого сказав Литовка

Голкіпер команди поскаржився на керівництво клубу, яке сказало гравцям самостійно оплачувати готель. Другим варіантом для футболістів було переїжджати в іншу країну за власні кошти.

Ігор Литовка залишився здивований байдужістю Десни до футболістів. Складними шляхами воротар дістався до Варшави, куди згодом приїхала його родина.

Відзначимо, що Литовка виступає за чернігівський клуб із 2018 року. У сезоні-2021/2022 встиг провести 13 матчів, у яких пропустив 21 гол та видав 4 поєдинки на нуль.