Стадион стал "военным" объектом для оккупантов

Одним из первых футбольных объектов, пострадавших от шаров российских оккупантов, стал стадион имени Юрия Гагарина в Чернигове. Сначала пострадала только верхушка одной из трибун, а после очередной бомбардировки арена была полностью разрушена.

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Ужасные кадры стадиона, который был больше похож на свалку, разлетелись соцсетями. Теперь появился снимок арены с высоты птичьего полета. Как видно на фото, среди газона есть большая яма, а также полностью разрушена одна из трибун, повреждена другие корпуса стадиона Десны.



Разрушенный стадион Десны / Фото с твиттера BuckarooBanzai

Очень грустно, ведь 17 марта черниговская Десна должна была на этом стадионе принимать полтавскую Ворсклу. Но планы Владимира Путина и его проклятой армии превратили жизнь украинцев в ад. Украинский народ на всю жизнь запомнит утро 24 февраля.

Отметим, что Чернигов стал одним из эпицентров войны на Украине.