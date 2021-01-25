На матч Кубка Англии против Лутона в Челси в воротах вышел Кэпа Аррисабалага. И без курьезного гола в его ворота не обошлось.

Источник: 24 канал

После трансфера Эдуара Мэнди, Кэпа Аррисабалага потерял статус основного вратаря Челси. В этом сезоне игрок, за которого в 2018 году заплатили 80 миллионов евро, что сделало его самым дорогим вратарем мира, сыграл лишь шесть матчей за Челси.

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Шестым матчем стала игра против Лутона в Кубке Англии в воскресенье, 24 января 2021 года. И без курьезного гола в этом матче не обошлось.

После не слишком сложного удара, Аррисабалага пропустил мяч под рукой и тот залетел в ворота.

Однако Челси сумел все-таки победить. Еще до этого "синие" дважды забили в ворота соперника. А во втором тайме Абрахам забил третий гол, оформив хет-трик в этом матче.

Видеообзор матча Челси – Лутон