На матч Кубка Англії проти Лутона в Челсі у воротах вийшов Кепа Аррісабалага. І без курйозного голу в його ворота не обійшлося.

Джерело: 24 канал

Після трансферу Едуара Менді, Кепа Аррісабалага втратив статус основного воротаря Челсі. В цьому сезоні гравець, за якого у 2018 році заплатили 80 мільйонів євро, що зробило його найдорожчим воротарем світу, зіграв лише шість матчів за Челсі.

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Шостим матчем стала гра проти Лутона в Кубку Англії у неділю, 24 січня 2021 року. І без курйозного голу в цьому матчі не обійшлося.

Після не надто складного удару, Аррісабалага пропустив м'яч під рукою і той залетів у ворота.

Однак Челсі зумів таки перемогти. Ще до цього "сині" двічі забили у ворота суперника. А у другому таймі Абрахам забив третій гол, оформивши хет-трик в цьому матчі.

Відеоогляд матчу Челсі – Лутон