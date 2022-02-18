Шахтар – Астана 3:0

Голи: Мудрик, 2, Тете, 88, Нерес, 90

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Донеччани розпочали поєдинок з місця в кар'єр, і вже на 2-й хвилині відкрили рахунок у матчі. Після того, як Трубін вибив м'яч від воріт, Мудрик утік від захисників Астани та реалізував вихід віч-на-віч із воротарем, повідомляє 24 канал.

Надалі моменти були в обох команд, але гостріше все ж таки діяли підопічні Роберто де Дзербі. Зокрема, в одному з епізодів Додо відправив м'яча до сітки, але арбітр зафіксував офсайд у бразильця, а згодом після удару захисника "гірників" суперника врятувала поперечина.

Другий тайм також проходив за переваги Шахтаря, яку вдалося втілити ще у два забиті м'ячі. Нерес пасом із правого флангу знайшов у штрафному майданчику Тете, той підробив та пробив точно в кут, а за кілька хвилин новачок "гірників" уже сам реалізував момент, відгукнувшись на закидання зі своєї половини поля.

Раніше на другому зборі в Туреччині команда Роберто Де Дзербі обіграла Шахтар із Караганди (2:1), а також поступилася Маріуполю (1:2). 19 лютого Шахтар зіграє проти ФК Рига.

На зимову паузу команда Де Дзербі пішла у ролі лідера української Прем'єр-ліги. Шахтар відновить чемпіонат матчем проти Металіста 1925, який відбудеться 26 лютого.

Шахтар – Астана відео матчу