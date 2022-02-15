Не видим никаких поводов для повышенного беспокойства

6 февраля 2022 года Шахтер отправился на заключительный сбор в Турцию. Местом дислокации была выбрана Анталия. Там команда тренируется и проводит товарищеские матчи.

19 февраля игроки и тренерский штаб планируют вернуться в Украину, где продолжат подготовку ко второй части сезона. Эту информацию подтвердил генеральный директор Шахтера Сергей Палкин.

При этом в клубе знают о ситуации, которая сложилась вокруг возможного вторжения российских войск.

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Обстановка в целом нормальная, новости читаем, однако сохраняем спокойствие. Ситуацию мониторим и пока не видим никаких поводов для повышенного беспокойства. Команда тренируется и входит в завершающую стадию сборов. Впереди еще три товарищеских матча, и затем возвращаемся в Киев и продолжим подготовку к первому поединку с Металлистом 1925 в Святошине,

– заверил Сергей Палкин.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.

Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Сам он тоже находится в Турции, но планирует вернуться в Украину еще раньше – 18 февраля. А владелец клуба Ринат Ахметов на 16 февраля запланировал визит в Мариуполь.

"Хочу всех, кто беспокоится, успокоить. Все наши внутренние клубные службы работают в привычном режиме. Мы возвращаемся и готовимся к продолжению чемпионата", – рассказал Сергей Палкин.

Матч Металлист 1925 – Шахтер состоится в субботу, 26 февраля, в Харькове на стадионе "Металлист".