Яремчук никак не может забить за Бенфику

Лиссабонский клуб во второй раз подряд играет вничью в чемпионате Португалии. В этот раз Бенфика первой отрыла счет во встрече. Уже на 2-й минуте Лукас Вериссиму размочил нули на табло. Но удержать победу на выезде клуб Романа Яремчука не смог.

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На последней минуте основного времени хозяева уравняли цифры на табло. Эшторил спасся от поражения – 1:1. Украинский форвард провел на поле только один тайм и после перерыва сел на скамейку для запасных. Невыразительный матч от Яремчука. Главный тренер "орлов" остался недоволен игрой футболиста сборной Украины.

Яремчук никак не может забить и вернуть себе уверенность, результативность в футболке португальского клуба. Роман уже в течение 7 матчей не отмечается в воротах соперников.

В последний раз забивал в футболке Бенфики 25 сентября в матче против Витории. В этой игре украинский нападающий оформил дубль (1:3).