Яремчук ніяк не може забити за Бенфіку

Лісабонський клуб вдруге поспіль грає внічию у чемпіонаті Португалії. Цього разу Бенфіка першою відрила рахунок у зустрічі. Вже на 2-й хвилині Лукас Веріссіму розмочив нулі на табло. Але втримати перемогу на виїзді клуб Романа Яремчука не зумів.

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На останній хвилині основного часу господарі зрівняли цифри на табло. Ешторіл врятувався від поразки – 1:1. Український форвард провів на полі лише один тайм та після перерви сів на лавку для запасних. Невиразний матч від Яремчука. Головний тренер "орлів" залишився незадоволений грою футболіста збірної України.

Яремчук ніяк не може забити та повернути собі впевненість, результативність у футболці португальського клубу. Роман вже протягом 7 матчів не відзначається у воротах суперників.

Востаннє забивав у футболці Бенфіки 25 вересня у матчі проти Віторії. У тій грі український нападник оформив дубль (1:3).