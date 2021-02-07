Голевая передача украинца Соболя помогла Брюгге победить в Бельгии: видео
Защитник Брюгге Эдуард Соболь отметился голевой передачей в матче 24 тура чемпионата Бельгии против Васланд-Беверена.
Источник:24 канал
Васланд-Беверен – Брюгге 0:2
Голы: Ланг, 12, 90+4
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Украинец на 12-й минуте ассистировал Ноа Лангу, когда нидерландский нападающий забивал свой первый мяч в поединке.
В компенсированное время Ланг забил второй раз, сбежав от защитников и точно пробив в ближнюю девятку. Добавим, что Соболь провел на поле лишь первый тайм, уступив место Денсвилу.
Таким образом, Брюгге набрал 60 зачетных баллов и увеличил отрыв от второго места до 17 очков.
Видео ассиста Соболя
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