Гольова передача українця Соболя допомогла Брюгге перемогти у Бельгії: відео
Захисник Брюгге Едуард Соболь відзначився гольовою передачею в матчі 24 туру чемпіонату Бельгії проти Васланд-Беверена.
Джерело:24 канал
Васланд-Беверен – Брюгге 0:2
Голи: Ланг, 12, 90+4
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Українець на 12-й хвилині асистував Ноа Лангу, коли нідерландський нападник забивав свій перший м'яч у поєдинку.
У компенсований час Ланг забив вдруге, втікши від захисників та точно пробивши у ближню дев'ятку. Додамо, що Соболь провів на полі лише перший тайм, поступившись місцем Денсвілу.
Таким чином, Брюгге набрав 60 залікових балів та збільшив відрив від другого місця до 17 очок.
Відео асисту Соболя
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