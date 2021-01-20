Голевая передача Кравца не спасла его клуб в Турции: видео
Украинский нападающий Коньяспора Артем Кравец сделал голевую передачу в матче 20 тура чемпионата Турции против Трабзонспора.
Наш форвард имел шанс отличиться вскоре после перерыва, пишет 24 канал.
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При счете 1:0 в пользу хозяев он откликнулся на фланговую передачу и пробил головой, но мяч прошел рядом со штангой.
Однако Кравец все-таки отметился результативным действием, отдав на 88-й минуте голевую передачу на Левана Шенгелия. Впрочем, помочь его команде избежать поражения этот гол не смог – 1:3.
Это второй ассист для украинца в нынешнем сезоне чемпионата Турции.
Видео ассиста Кравца
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