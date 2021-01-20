Український нападник Коньяспора Артем Кравець зробив гольову передачу в матчі 20 туру чемпіонату Туреччини проти Трабзонспора.

Наш форвард мав шанс відзначитися незабаром після перерви, пише 24 канал.

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За рахунку 1:0 на користь господарів він відгукнувся на флангову передачу і пробив головою, проте м'яч пройшов поруч зі штангою.

Однак Кравець все-таки відзначився результативною дією, віддавши на 88-й хвилині гольову передачу на Левана Шенгелія. Втім, допомогти його команді уникнути поразки цей гол не зміг – 1:3.

Це другий асист для українця в нинішньому сезоні чемпіонату Туреччини.

Відео асисту Кравця