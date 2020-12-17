Український нападник Роман Яремчук продовжує забивати голи за бельгійський Гент. Цього разу він відзначився в чемпіонаті в матчі проти Ваасланд-Беверен.

Яремчук вийшов у стартовому складі Гента. Натомість інші українці Ігор Пластун та Роман Безус знову залишилися на лаві для запасних, пише 24 канал.

Яремчук відіграв весь матч. І знову відзначився забитим голом. Він забив на 53-й хвилині другий гол своєї команди, а матч закінчився перемогою Гента 3:0.

Відзначимо, що це другий матч поспіль, в якому забиває Яремчук. До цього він приніс перемогу Генту, відзначившись на 86-й хвилині матчу.

Як це було Яремчук забив переможний гол за Гент в чемпіонаті Бельгії: відео

Для Яремчука це 11-й гол в цьому сезоні за клуб. Окрім того, український нападник провів свій 100-й матч в чемпіонаті Бельгії.

Відео голу Яремчука