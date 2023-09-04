Трое украинцев вошли в номинацию Golden Boy-2023: забивной новичок Реала возглавил топ-100
Источник:Golden Boy
Появился обновленный список лучших 100 молодых футболистов Европы в 2023 году. В номинацию Golden Boy нашлось место сразу троим украинским игрокам УПЛ.
Высшее среди украинцев расположился защитник киевского Динамо Максим Дячук. Динамовец занимает 59 место в списке Golden Boy-2023. Его рейтинг составляет 67,3 (+1,6).
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В Европе следят за талантами УПЛ
Чуть ниже (67-е место) занимает талантливый голкипер и мастер пенальти Павел Исенко, представляющий полтавскую Ворсклу – 65,3 (-4,0).
Сразу за его спиной на 68-й позиции расположился еще один молодой вратарь, но уже луганской Заре Александр Сапутин – 65,2 (-6,4).К слову. В этом сезоне украинские футболисты уже получили свое игровое время. Больше всего на поле появлялся Исенко – 8 матчей (один "сухой"), в которых пропустил 12 голов. Сапутин дважды защищал ворота Зори и пропустил 5 мячей. Вместо этого Дячук трижды отыграл за Динамо и заработал желтую карточку.
Список Golden Boy-2023 – забивной новичок мадридского Реала, который летом перешел из дортмундской Боруссии и заменил Карима Бензема, Джуд Беллимгем. Его рейтинг в списке номинации составляет 98,7 (+2,0).
20-летний Беллингем уже забил 5 голов и отдал ассист в 4-х сыгранных поединках за "Королевский клуб".
В спину Джуду уже "дышит" Джамал Мусиала из мюнхенской Баварии.
Топ-3 лучших замыкает Антонио Силва из лиссабонской Бенфики.
Интересно, что в десятке лучших молодых футболистов Европы в 2023-м есть сразу два представителя Лейпцига – Хави Симонс и Беньямин Шешко. У других команды по одному игроку.
В топ-10 нашлось место и футболисту Барселоны Гави, который стал победителем Golden Boy в прошлом 2022 году. Он стал единственным игроком "блаугранаса" в первой десятке.
Беллингем может прервать гегемонию каталонцев в этой номинации. Ведь в 2021 году победителем тоже стал игрок Барселоны Педри.
Топ-10 Golden Boy-2023:
- Джуд Беллингем (Реал);
- Джамал Мусиола (Бавария);
- Антониу Силва (Бенфика);
- Гави (Барселона);
- Хави Симонс (Лейпциг);
- Алехандро Бальде (Барселона);
- Беньямин Шешко (Лейпциг);
- Флориан Виртц (Байер);
- Люка Гурна-Дуат (Зальцбург)
- Милош Керкез (Борнмут).