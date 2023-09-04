Найвище серед українців розташувався захисник київського Динамо Максим Дячук. Динамівець посідає 59-те місце у списку Golden Boy-2023. Його рейтинг складає 67,3 (+1,6).
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У Європі стежать за талантами УПЛ
Трохи нижче (67-му сходинку) займає талановитий голкіпер та майстер пенальті Павло Ісенко, який представляє полтавську Ворсклу – 65,3 (-4,0).
Одразу за його спиною на 68-й позиції розташувався ще один молодий воротар, але вже луганської Зорі Олександр Сапутін – 65,2 (-6,4).
Список Golden Boy-2023 забивний новачок мадридського Реала, який влітку перейшов із дортмундської Боруссії та замінив Каріма Бензема, Джуд Беллімгем. Його рейтинг у цьому списку номінації складає 98,7 (+2,0).
20-річний Беллінгем вже забив 5 голів та віддав асист у 4-х зіграних поєдинках за "Королівський клуб".
У спину Джуду вже "дихає" Джамал Мусіала із мюнхенської Баварії.
Топ-3 найкращих замикає Антоніо Сілва із лісабонської Бенфіки.
Цікаво, що у десятці найкращих молодих футболістів Європи у 2023-му є одразу два представники Лейпцига – Хаві Сімонс і Беньямін Шешко. В інших команди по одному гравцю.
У топ-10 знайшлось місце й футболісту Барселони Ґаві, який став переможцем Golden Boy у минулому 2022-му році. Він став єдиним гравцем "блаугранас" у першій десятці.
Беллінгем може перервати гегемонію каталонців у цій номінації. Адже у 2021-му переможцем теж став гравець Барселони Педрі.
Топ-10 Golden Boy-2023: