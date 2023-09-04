Высшее среди украинцев расположился защитник киевского Динамо Максим Дячук. Динамовец занимает 59 место в списке Golden Boy-2023. Его рейтинг составляет 67,3 (+1,6).

Читайте также Сложная победа Ингульца и новенькие джокеры Маркевича: результаты матчей 6-го тура Первой лиги

В Европе следят за талантами УПЛ

Чуть ниже (67-е место) занимает талантливый голкипер и мастер пенальти Павел Исенко, представляющий полтавскую Ворсклу – 65,3 (-4,0).

Сразу за его спиной на 68-й позиции расположился еще один молодой вратарь, но уже луганской Заре Александр Сапутин – 65,2 (-6,4).

К слову. В этом сезоне украинские футболисты уже получили свое игровое время. Больше всего на поле появлялся Исенко – 8 матчей (один "сухой"), в которых пропустил 12 голов. Сапутин дважды защищал ворота Зори и пропустил 5 мячей. Вместо этого Дячук трижды отыграл за Динамо и заработал желтую карточку.

Список Golden Boy-2023 – забивной новичок мадридского Реала, который летом перешел из дортмундской Боруссии и заменил Карима Бензема, Джуд Беллимгем. Его рейтинг в списке номинации составляет 98,7 (+2,0).

20-летний Беллингем уже забил 5 голов и отдал ассист в 4-х сыгранных поединках за "Королевский клуб".

В спину Джуду уже "дышит" Джамал Мусиала из мюнхенской Баварии.

Топ-3 лучших замыкает Антонио Силва из лиссабонской Бенфики.

Интересно, что в десятке лучших молодых футболистов Европы в 2023-м есть сразу два представителя Лейпцига – Хави Симонс и Беньямин Шешко. У других команды по одному игроку.

В топ-10 нашлось место и футболисту Барселоны Гави, который стал победителем Golden Boy в прошлом 2022 году. Он стал единственным игроком "блаугранаса" в первой десятке.

Беллингем может прервать гегемонию каталонцев в этой номинации. Ведь в 2021 году победителем тоже стал игрок Барселоны Педри.

Топ-10 Golden Boy-2023: