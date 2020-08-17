Golden Boy-2020: Цитаішвілі і Тете увійшли в топ-60 номінантів
Півзахисники Георгій Цитаішвілі з "Динамо" і Тете з "Шахтаря" потрапили в число 60 претендентів на нагороду Golden Boy 2020.
Видання Tuttosport відсіяло 20 претендентів на премію Golden Boy 2020 і представило топ-60.
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У сезоні 2019/20 Цитаішвілі забив 2 м'ячі і віддав 2 результативні передачі в 16 матчах за "Динамо", на рахунку Тете 9 голів і одна результативна передача в 33 матчах "Шахтаря".
Також на премію претендують Ерлінг Голанд ("Боруссія" Д), Каллум Хадсон-Одої ("Челсі"), Альфонсо Девіс ("Баварія"), Ансуї Фаті ("Барселона"), Філ Фоден ("Манчестер Сіті") та інші.
Що відомо про премію Golden Boy
Премію Golden Boy вручають найкращому футболісту Європи до 21 року. У 2019 м переміг хавбек "Атлетіко" Жоау Феліш. Українець Андрій Лунін претендував на нагороду.
Свого часу володарями нагороди Golden Boy ставали Ліонель Мессі, Вейн Руні, Серхіо Агуеро і Кіліан Мбаппе.