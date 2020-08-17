Півзахисники Георгій Цитаішвілі з "Динамо" і Тете з "Шахтаря" потрапили в число 60 претендентів на нагороду Golden Boy 2020.

Видання Tuttosport відсіяло 20 претендентів на премію Golden Boy 2020 і представило топ-60.

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У сезоні 2019/20 Цитаішвілі забив 2 м'ячі і віддав 2 результативні передачі в 16 матчах за "Динамо", на рахунку Тете 9 голів і одна результативна передача в 33 матчах "Шахтаря".

Також на премію претендують Ерлінг Голанд ("Боруссія" Д), Каллум Хадсон-Одої ("Челсі"), Альфонсо Девіс ("Баварія"), Ансуї Фаті ("Барселона"), Філ Фоден ("Манчестер Сіті") та інші.

Що відомо про премію Golden Boy

Премію Golden Boy вручають найкращому футболісту Європи до 21 року. У 2019 м переміг хавбек "Атлетіко" Жоау Феліш. Українець Андрій Лунін претендував на нагороду.

Свого часу володарями нагороди Golden Boy ставали Ліонель Мессі, Вейн Руні, Серхіо Агуеро і Кіліан Мбаппе.

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