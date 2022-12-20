В Катаре арестовали фанатку Аргентины, обнажившую грудь на финале ЧМ-2022 - жаркое видео

В мусульманской стране серьезно относятся к вопросу обнаженных женщин. Поэтому горячей аргентинке грозит серьезное наказание.

В воскресенье, 18 декабря, сборная Аргентины обыграла в сумасшедшем финале ЧМ-2022 Францию. Это позволило "альбиселесту" впервые за 36 лет поднять над головой Кубок мира.

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Это привело к фурору в аргентинском сообществе. Команду массово поддерживали как на Родине, так и на трибунах в финале. Дошло даже до жарких моментов.

Во время празднования победного гола Аргентины в серии пенальти камеры поймали на трибунах девушку, которая от радости обнажила грудь. Поэтому болельщица теперь имеет проблемы с законом.

Наказание для фанатки

Катар известен своим строгим отношением к обнаженным частям тела. В стране женщинам строго запрещено обнажать грудь в публичном пространстве, а лучше еще прикрыть живот.

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Сразу после попадания фанатки в объективы камер, местные правоохранители задержали ее и вывели за пределы стадиона. Сейчас она ожидает наказания. Это может быть либо серьезный штраф, либо даже удержание за решеткой.

Отметим, что во время финала и после него в Буэнос-Айресе творилось безумие. Тысячи фанатов вышли на улицы столицы и неистово праздновали долгожданное золото на чемпионате мира.