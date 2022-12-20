У Катарі заарештували фанатку Аргентини, яка оголила груди на фіналі ЧС-2022 – спекотне відео

У мусульманській країні серйозно відносяться до питання оголених жінок. Через це гарячій аргентинці загрожує серйозне покарання.

У неділю, 18 грудня, збірна Аргентини переграла у божевільному фіналі ЧС-2022 Францію. Це дозволило "альбіселесте" вперше за 36 років підняти над головою Кубок світу.

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Це спричинило фурор у аргентинській спільноті. Команду масово підтримували як на Батьківщині, так і на трибунах у фіналі. Дійшло навіть до гарячих моментів.

Під час святкування переможного голу Аргентини у серії пенальті камери зловили на трибунах дівчину, яка від радощей оголила груди. Через це вболівальниця тепер має проблеми із законом.

Покарання для фанатки

Катар відомий своїм суворим ставленням до оголених частин тіла. У країні жінкам суворо заборонено оголювати груди у публічному просторі, а краще ще і прикрити живіт.

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Одразу після потрапляння фанатки в об'єктиви камер місцеві правоохоронці затримали її та вивели за межі стадіону. Наразі вона очікує на покарання. Це може бути або серйозний штраф, або навіть утримання за ґратами.

Відзначимо, що під час фіналу та після нього у Буенос-Айресі коїлось божевілля. Тисячі фанатів вийшли на вулиці столиці та несамовито святкували довгоочікуване золото на чемпіонаті світу.