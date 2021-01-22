Генк 21 января на своем поле сыграл вничью с Гентом в чемпионате Бельгии. Роман Яремчук стал автором единственного гола гостей во встрече.

Матч 25 тура чемпионата Бельгии Генк - Гент завершился ничьей 1:1. Портал WhoScored оценил действия игроков во встрече. Украинский нападающий Роман Яремчук получил лучшую оценку в поединке.

Больше о матче Яремчук забил юбилейный гол за Гент, сыграв вничью на выезде: видео

Лучший в матче

Украинец активно вошел в игру и уже на 12-й минуте заставил соперника сфолить на него в штрафной площадке хозяев. Форвард выходил один на один с голкипером, но на его пути стал Куэста. Футболист увидел перед собой красный свет, заставив свою команду почти весь матч играть в меньшинстве.

До перерыва игрок сборной Украины снова отличился результативным действием. Яремчук воспользовался идеальной подачей с фланга и переиграл голкипера великолепным ударом головой. Этот гол украинца поставил точку в матче – 1:1.

Эксперты высоко оценили игру украинского нападающего Гента и отдали ему высшую оценку за противостояние. Украинец получил 8.0 балла, он значительно опередил своих партнеров по команде и не только.

Кроме результативного удара Роман дважды пробивал в створ ворот соперника, сделал 43 прикосновения к мячу, 26 точных передач из 28 (93%), в том числе одна стала ключевой. Еще однажды удачно обыграл опекуна, дважды сыграл в отборе и столько же удачно сыграл на втором этаже.



Генк – Гент: оценки игроков / Скриншот с WhoScored