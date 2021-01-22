Генк 21 січня на власному полі зіграв внічию з Гентом у чемпіонаті Бельгії. Роман Яремчук став автором єдиного голу гостей у зустрічі.

Матч 25 туру чемпіонату Бельгії Генк – Гент завершився нічиєю 1:1. Портал WhoScored оцінив дії гравців у зустрічі. Український нападник Роман Яремчук отримав найкращу оцінку у поєдинку.

Більше про матч Яремчук забив ювілейний гол за Гент, зігравши внічию на виїзді: відео

Найкращий у матчі

Українець активно увійшов у гру та вже на 12-й хвилині змусив суперника сфолити на нього у штрафному майданчику господарів. Форвард виходив сам на сам з голкіпером, але на його шляху став Куеста. Футболіст побачив перед собою червоне світло, змусивши свою команду майже весь матч грати у меншості.

До перерви гравець збірної України знову відзначився результативною дією. Яремчук скористався ідеальною подачею з флангу та переграв голкіпера чудовим ударом головою. Цей гол українця поставив крапку у матчі – 1:1.

Експерти високо оцінили гру українського нападника Гента та віддали йому найвищу оцінку за протистояння. Українець отримав 8.0 бала, він значно випередив своїх партнерів по команді і не тільки.

Окрім результативного удару Роман двічі пробивав у ствір воріт суперника, зробив 43 дотики до м'яча, 26 точних передач із 28 (93%), у тому рахунку одна стала ключовою. Ще одного разу вдало обіграв опікуна, двічі зіграв у відборі та стільки ж вдало зіграв на другому поверсі.



Генк – Гент: оцінки гравців / Скриншот з WhoScored